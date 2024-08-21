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Yüksekova Spor Kulübü, yeni transferlerle şampiyonluğu hedefliyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nin yeni ekibi Yüksekova Spor Kulübü, 3'ü yabancı 6 yeni transferiyle şampiyonluğu hedefliyor. Yüksekova ekibi, Kadınlar 1. Ligi'nde bu yıl ilk kez mücadele edecek ve Süper Lig'e çıkmak için yoğun çalışıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nin yeni ekibi Yüksekova Spor Kulübü, 3'ü yabancı 6 yeni transferiyle şampiyonluğu hedefliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 yıl önce kurulan Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nu 34 puanla birinci sırada tamamladı.

Play-off müsabakalarında da rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Yüksekova ekibi, Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi.

Kadınlar 1. Ligi'nde bu yıl ilk kez mücadele edecek Yüksekova Spor Kulübü, şampiyonluk yaşayan kadroyu 3'ü yabancı 6 yeni transferle güçlendirdi.

Yüksekova İlçesindeki sentetik çim sahada sezon hazırlıklarını sürdüren kadın futbolcular, Süper Lig'e çıkmak için yoğun çalışıyor.

Hakkari kulübünün yardımcı antrenörü Kübra Şen, AA muhabirine, sezon öncesi iyi hazırlanmak istediklerini söyledi.

Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olan kadroyu koruyarak takviye de yaptıklarına dikkati çeken Kübra Şen, "3 yerli, 3 yabancı futbolcu transfer ettik. Şu an için takımımız 18 futbolcudan oluşuyor ama bu sayı 25'e çıkabilir." dedi.

Hedeflerinin büyük olduğunu bu doğrultuda da çalışmalara başladıklarını dile getiren Şen, "2. Lig'de olduğu gibi 1. Lig'de de şampiyonluk elde edeceğiz. Moralimiz ve motivasyonumuz yüksek.Emin adımlarla hedefimize yürüyoruz." diye konuştu.

"Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum"

Futbolculardan Nursel Özkan, kamp sürecinde olduklarını ve yaklaşık bir ay sonra müsabakaların başlayacağını ifade etti.

Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini anlatan Nursel Özkan, "Bu doğrultuda emin adımlarla ilerleyeceğiz. İyi ekip kurduk, iyi arkadaşlıklar edindik. Eski arkadaşlarımızı davet ettik. Bu konuda mutluyuz, tekrar bir aradayız. Birbirimizi tanıyoruz. Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Yönetimimiz de elinden geldiğince bize destek oluyor. Biz de bu desteği şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transferlerden Brezilyalı Karen Nathaly de Yüksekova'ya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonluk yaşamak istediğini aktaran Nathaly, "Umarım şampiyon oluruz. Burası küçük ama güzel bir şehir. Çok iyi ağırlandım." diye konuştu.

Güney Afrikalı Rachel Raesetja Sebati de takımına yardımcı olmak ve gelişmesine katkıda bulunmak istediğini anlattı.

Kaynak: AA / Spor

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