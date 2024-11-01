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Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'ndan Şampiyonluk Hedefi

Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'ndan Şampiyonluk Hedefi
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Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 1. Lig'deki başarılı performansıyla dikkat çekerek liderliğe yükseldi. Kaptan Nursel Özkan, galibiyetlerini şampiyonlukla taçlandırmak istediklerini belirtti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 7 yıl önce kurulan ve 16-25 yaş arası yaklaşık 22 futbolcunun yer aldığı Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda çıktığı maçlarda rakiplerini farklı skorla mağlup etti. Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0, Sakarya Kadın Futbol Kulübü'nü 4-0 yenen takım, bu hafta Megapol Spor Kulübü'nü evinde ağırlayacak.

Bir zamanlar terörle anılan Yüksekova'da 2017'de kurulan Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, aradan geçen zaman içerisinde büyük başarılar elde etti. Önce 2'nci Lig'e yükselen, ardından sezonu şampiyon olarak tamamlayan takım, bu yıl 1'inci Lig'e çıktı. Güney Afrika'dan 2, Brezilya'dan 1 futbolcuyu renklerine bağlayan Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, çıktığı maçlarda rakiplerini de farklı skorla mağlup etti. Bitexen Adana İdmanyurduspor'u kendi evinde 8-0, Sakarya Kadın Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, pazar günü evinde Megapol Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Takım, maç öncesinde Yüksekova Şehir Stadı'nda sıkı çalışma yürütüyor.

'GALİBİYETLERİMİZİ ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Takım kaptanı Nursel Özkan, amaçlarının sezonu lider olarak tamamlayarak Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Bunun için de yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Özkan, "Takım arkadaşlarımızla bir aile gibi olduk. Bu hafta evimizde oynayacağımız maçı da kazanıp, gruptaki liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Erkek taraftarlardan da büyük destek alıyoruz. Bu bize güç ve moral veriyor. Erkeklerin futbola daha düşkün olduğunu biliyoruz. Ama bu algıyı da kırdığımızı düşünüyoruz. İki haftadır galip geliyoruz. Galibiyetlerimizi şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Bu yüzden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Pazar günü de hem erkek hem de kadın taraftarlarımızı daha çok tribünde görmek istiyoruz. Takım olarak da birlikteliğimiz çok iyi. Bunu için de çok çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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