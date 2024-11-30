Yüksekova Spor Kadınlar 1. Ligi'nde Liderliğini Sürdürüyor

Bu sezon ilk 6 haftada topladığı 16 puanla kendi grubunda lider olan Yüksekova Spor Kulübü, Kadınlar 1. Ligi'nde gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam ediyor.

Geçen sene mücadele ettiği Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekova Spor Kulübü, başarılı performansını 1. Lig'de de sürdürüyor.

Ligin ilk 6 haftasında 2'si hükmen olmak üzere 5 karşılaşmadan galibiyetle, bir müsabakadan beraberlikle ayrılan Yüksekova ekibi, hem savunmadaki başarısı hem de golcü kimliğiyle öne çıkıyor.

B Grubu'nda averajla lider durumda olan mavi beyazlılar, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı, kalesinde hiç gol görmedi.

Yüksekova ekibinin hanesine, hükmen galip sayıldığı 2 karşılaşma için de 6 gol yazıldı.

Ligde gol yemeyen tek takım durumundaki Yüksekova ekibi, yarın deplasmanda karşılaşacağı 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'nı yenerek ligin ilk yarısını lider tamamlamak istiyor.

"20 gol atmak büyük başarı"

Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen, AA muhabirine, geçen seneki kadroya önemli takviyeler yaptıklarını söyledi.

Ligin zorluk seviyesine göre transferler yaptıklarını ve yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirten Şen, şunları kaydetti:

"6. hafta itibarıyla 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık ve 2 maçta hükmen galip sayıldık. Ligde gol yemeyen tek takımız. Bu maçlarda 20 gol atmak büyük başarı. Sonraki maçımız Antalya ile, birinci devreyi bu maçla kapatacağız. Bizim için önemli bir karşılaşma. İnşallah o maçı da galibiyetle tamamlayacağız. Takımda her zaman aile ortamı olması ve bu bağların kuvvetli olmasını isteriz. Bizi sevgi, saygı ve birliktelik başarıya götürür. Potansiyeli ve deneyimi yüksek futbolculara sahibiz. Hem saha içinde hem de saha dışında iyi bir duruş sergileyerek yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig. Takımda eksik yok. Bu sene de adımızdan söz ettirmek istiyoruz."

Takım kaptanı Nursel Özkan da takımda iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunu dile getirerek, "Aile olduğunuz zaman başarı da geliyor. Biz de bu başarıyı yakaladığımız için mutluyuz. Geçen sene şampiyon olduk. Bu sene de şampiyon olacağız. Bu birliktelik olduğu sürece başarı gelecek. Bu sene de Yüksekova'ya şampiyonluğu armağan edip Süper Lig'e çıkacağız inşallah. Golcü bir takımımız var. Herkes birbirine yardımcı oluyor. İyi ki bu ailenin bir parçasıyım. Taraftarımız, bizi hiç yalnız bırakmasın. Biz birlikte güzeliz." diye konuştu.

Futbolculardan Ayşe Akbalık da 5 yıldır takımda yer aldığını ve iyi bir grafik yakaladıklarını belirtti.

Grupta lider olduklarını hatırlatan Akbalık, "İyi bir kadro kurduk. Geçen yıldan gidenler var, yeni gelenler var. Şu an bir sıkıntımız yok. Önümüzde önemli bir maç var. Oradan güzel sonuçla dönmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Ligimizde gol yemeyen tek takımız. 20 gol attık. Bu kolay bir şey değil." dedi.