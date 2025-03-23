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Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'e Yükseldi

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'e Yükseldi
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Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Dudullu Spor'u 1-0 mağlup ederek Kadınlar 1. Lig şampiyonu oldu ve Süper Lig'e yükseldi. Maçta tek golü Birsen Bozbağ attı.

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Dudullu Spor'u 1-0 mağlup ederek Kadınlar 1. Lig şampiyonu oldu ve Süper Lig'e yükseldi.

Yüksekova Şehir Stadı'nda saat 12.00'de başlayan mücadeleyi Yüksekova ekibi 1-0 kazanarak şampiyon oldu ve Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada Yüksekova Spor, etkili oyunuyla galibiyeti ele aldı. Maçın tek golünü 43. dakikasında Yüksekovaspor oyuncusu Birsen Bozbağ attı.

Bu galibiyetle Yüksekova Spor, önümüzdeki sezon Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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