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Yüksekova Spor 8-0 Galip: Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'ne Fazla Dayanamadı

Yüksekova Spor 8-0 Galip: Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'ne Fazla Dayanamadı
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Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda Yüksekova Spor Kulübü, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Hakkari'deki maç, karla kaplı sahada oynandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi B Grubu Yüksekova Spor Kulübü, Kocaeli Bayan Futbol Kulübünü 8-0 mağlup etti.

Ligin 12. haftasında Hakkari ile Kocaeli ekiplerinin karşılaşacağı Hakkari'deki Merzan Şehir Stadı, dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplandı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli de maçın oynanabilmesi için statta kar temizleme çalışması başlattı.

Yüksekova Spor Kulübü teknik ekibinin de destek verdiği çalışmada, sahadaki kar temizlenerek maça hazır hale getirildi.

Çalışmaların ardından takımların sahaya çıkmasıyla başlayan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da 3 gol atan Yüksekova Spor Kulübü, sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Maçı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir,Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve taraftarlar izledi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Spor
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