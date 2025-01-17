Yüksekova'nın Kayaklı Koşu Başarısı: 23 Madalya

Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 60 sporcu, Erzurum'da yapılan kayaklı koşu eleme yarışmasında 23 madalya kazandı.

Erzurum'da yapılan kayaklı koşu yarışması öncesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekovalı sporcular da yoğun mesai harcadı. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 60 sporcu, ilçenin Kamışlı köyünde bulunan kayak merkezinin pistinde zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını yapmıştı. 14-16 Ocak tarihlerinde Erzurum'da yapılan kayaklı koşu eleme yarışmasında Yüksekovalı sporcular 23 madalya kazanarak ilçeyi en iyi şekilde temsil ettiler.

Yapılan yarışmada 8 birincilik, 5 ikincilik, 8 üçüncülük, 2 de dördüncülük olmak üzere toplamında 23 madalya ile en çok madalya kazanan il olduklarını ifade eden Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, "14-16 Ocak tarihleri arasında Erzurum'da yapılan Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışında büyük başarı gösterdi. 8 birincilik, 5 ikincilik, 8 üçüncülük, 2 de dördüncülük olmak üzere toplamda 23 madalya ile en çok madalya kazanan il olduk. Gençlerimizin bu başarısı bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Sporcularımızın özellikle kayaklı koşu alanında dereceler elde etmesi; dağları, kar ve kışıyla muazzam bir kartpostal misali olan şehrimize yaraşır bir gururdur. Daha da önemlisi, ilimizin yurtdışında da ülkemizi temsil edecek olmasıdır. Bu hepimiz için bambaşka bir onur ve gururdur. Bu imkanları ilimize ve ülkemize sağlayan devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ