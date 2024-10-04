Yüksekova Kadın Futbol Takımı Süper Lig Hedefli Çalışmalarını Sürdürüyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Kadınlar 1'inci Lig'de mücadele eden Yüksekova Kadın Futbol Takımı, süper lige yükselmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Takımın kaptanı Nursel Özkan, 2'si Güney Afrika, 1'i ise Brezilya'dan 3 yeni transferle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bir zamanlar terörle anılan Yüksekova'da 2017 yılında kurulan Yüksekova Kadın Futbol Takımı, aradan geçen zaman içerisinde büyük başarılar elde etti. Önce 2'nci lige yükselen, ardından da sezonu şampiyon olarak tamamlayan takım, bu yıl 1'inci lige çıktı. Güney Afrika'dan 2, Brezilya'dan ise 1 futbolcuyu renklerine bağlayan Yüksekova Kadın Futbol Takımı, Yüksekova Belediyespor Kulübü'nden de ayrılma kararı aldı. Şehir stadyumunda Antrenör Kübra Şen yönetiminde çalışmalarını sürdüren takımın tek hedefi ligi şampiyon olarak tamamlayıp süper lige yükselmek.

Yüksekova Kadın Futbol Takımı Kaptanı Nursel Özkan, yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. 15 yıldır futbol oynadığını belirten Özkan, "Hedefimiz şampiyonluk yaşayıp, takımımızı süper lige taşımak. Bunun için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle bölgemizde 'Futbolun erkek işi olduğu' algısını da değiştirmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Tribün taraftarlarımızın kadın erkek eşit olmasını istiyoruz. Geçen yıl güzel bir destek vardı. Bu sene daha fazla olmasını bekliyoruz. Hedefimiz süper lig ve Yüksekova'ya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon takımlarını da gelmelerini istiyoruz. Geçen yıla göre kadromuzu biraz daha güçlendirdik. Hedefler yüksek olunca şampiyonluk da kaçınılmaz olur" dedi.