Hakkarili kayakçılar karlı arazide yarışlara hazırlanıyor

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kayaklı koşu takımı sporcuları Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'na hazırlanmak için karlı arazide antrenman yapıyor. 50 sporcu, soğuk havaya rağmen düzenlediği antrenmanlarla başarı hedefliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayak takımı sporcuları, Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'nda en iyi dereceleri almak için karlı arazideki antrenman yapıyor.

Aralarında milli formayı giyenlerin de yer aldığı kayaklı koşu takımı sporcuları, son yıllarda ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ediyor.

Sabahın erken saatlerinde ilçeye 10 kilometre mesafedeki Gürdere Köyü'ne gelen 50 sporcu, soğuk havaya rağmen sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenörleri gözetiminde inişli çıkışlı karlı arazileri kayaklarla geçmeye çalışan sporcular, 17-19 ocakta Erzurum'da yapılacak Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'nda derece elde etmek istiyor.

"Sporcularımız sezon için heyecanlı"

Kayaklı koşu antrenörü Şefik Yaşar, AA muhabirine, haftada üç gün karlı bölgede antrenman yaptıklarını söyledi.

Sporcuların soğuk havaya aldırış etmeden hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Yaşar şunları kaydetti:

"Önümüzde Erzurum'da düzenlenecek olan eleme yarışı ve Yüksekova'da yapılacak etap yarışları var. Bu yarışmalara en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Şu an ilçemizde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulmuş durumda. Karlı bölgede hem klasik hem serbest stilde antrenman yapıyoruz. Haftada üç gün çalışıyoruz. Sporcularımız sezon için heyecanlı. İnşallah güzel derecelerle ilçemize döneriz."

"Türkiye elemlerinde iyi bir derece almak istiyorum"

Sporculardan Zeynep Çelik ise "Kayaklı koşu branşında yer alıyorum. Türkiye elemlerinde iyi bir derece almak istiyorum. İyi hazırlanıyorum. Hedefim olimpiyatlara katılıp derece yapmak. Çalışmalarımız güzel geçiyor. Kar eksiğimiz var ama yine de çalışmalarımız verimli geçiyor." dedi.

Ranya Taş da "Yeterli kar olmasa da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müsabakalarda derecelerimizi alıp halkımızı gururlandırmak istiyoruz. Geçen sene minikler kategorisinde derece yaparak birinci olmuştum. Bu başarımı tekrarlamak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Spor
