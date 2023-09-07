Yüksekova'da Yamaç Paraşütü Eğitimi Verilecek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteklediği '2023 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı' kapsamında 'Yüksekova Sportif Havacılık Akademisi' projesi başlatıldı. Proje ile gençlere yamaç paraşütü eğitimi verilecek ve ilçenin spor turizmi potansiyeli artırılacak.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yamaç paraşütü eğitimi verilecek.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nca desteklenen "2023 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" kapsamında "Yüksekova Sportif Havacılık Akademisi" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında gençlere planör, yamaç paraşütü, serbest paraşüt, yelken kanat ve model uçak kullanma gibi eğitimler verilecek.

Gençlik ve Spor İlçe müdürü Sami Keskin, yaptığı açıklamada, Yüksekova'nın spor alanında her yıl biraz daha ön plana çıktığını söyledi.

Keskin, "Sporun her dalında önemli başarılara imza atan sporcularımız var. Yüksekova artık bir sporcu kenti. Yamaç paraşütü eğitimlerimizle gençlerimize önemli bir etkinlik kazandıracağız. Yüksekova coğrafi yapısıyla spor turizmine müsait bir ilçemiz. Amacımız ilçemizi spor turizmiyle daha da ön plana çıkarmak." dedi.