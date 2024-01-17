Yüksekova'da Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması Başlıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kayak takımı sporcuları, farklı illerden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Türkiye Kayaklı Koşu Eleme yarışmasında en iyi dereceleri almak için antrenman yapıyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve verilen desteklerle tesis sayısının arttığı ilçede, aralarında milli formayı giyenlerin de yer aldığı kayaklı koşu takımı sporcuları, ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ediyor.

Geçen yıl katıldıkları birçok yarışmada hem takım halinde hem de bireyselde şampiyonluklar elde eden Yüksekovalı sporcular, ilçelerinde yarın başlayacak Türkiye Kayaklı Koşu Eleme yarışmalarında da başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

Bunun için Kamışlı köyünde 1 metreyi aşan karın bulunduğu 2,5 kilometrelik pistte soğuk havaya rağmen antrenman yapan sporcular, yurdun dört bir yanından ilçeye gelen yaklaşık 700 sporcu arasında dereceye girmek için ter dökecek.

Fikret Ören: "İlçemizde yarışmanın yapılması bizi mutlu ediyor"

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Fikret Ören, AA muhabirine, ilçede düzenlenecek müsabakaya farklı illerden yaklaşık 700 sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.

İlçedeki sporcuların yarışlar için hazırlıklarını tamamladığını belirten Ören, "Türkiye'nin her tarafından sporcular gelecek buraya. İlçemizde bu yarışmanın yapılması bizi mutlu ediyor. İlçemizin tanıtımında da önemli rol oynuyor. Pistimiz ve kar kalitemiz çok iyi. Şu anda 1 metreye yakın kar var ilçede. Yüksekova'dan 60 sporcumuz yarışlarda ter dökecek. Tüm Yüksekovalıları yarışlara davet ediyorum. Bütün sporculara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yarışlar için teknik toplantının bugün yapılacağını anlatan Ören, organizasyonun 18-19 Ocak'ta yapılacağını dile getirdi.

Milli sporcu Nujin Eskidede ise 3,5 yıl önce kayaklı koşu sporuna başladığını ve severek yaptığını ifade etti.

İlçenin kayak sporuna en elverişli yerlerden biri olduğunu ifade eden Eskidede, şunları kaydetti:

"Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bizim için büyük gurur. Hem ilçemiz tanınıyor hem de kültürümüzü yayıyoruz. Yarışma öncesi antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İnşallah alacağımız derecelerle ilçemizi gururlandırırız. Hedefim dünya şampiyonasından sonra olimpiyatlara katılmak. Türkiye derecelerim var zaten. İnşallah bunu devam ettirmek istiyorum."

Sporculardan Havin Aslan da 5 yıldır kayaklı koşu yaptığını belirterek, "Sıfırın altında 10 derecede antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Buranın rakımı çok yüksek. Çok zor şartlar altında antrenman yapıyoruz. Rakiplerimizi burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.