Yüksekova'da 365 sporcunun katıldığı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması başladı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması, 365 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışmalar eksi 15 derecede Kamışlı Köyü Kayak Merkezi'nde gerçekleşiyor.

TÜRKİYE Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması 365 sporcunun katılımıyla başladı.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı Köyü Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. Bugün ve yarın sürecek eleme yarışmalarına Türkiye'nin farklı illerindeki 365 sporcu katıldı. Eksi 15 derecede gerçekleştirilen yarışmayı, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz izledi. 10-25 arası kız ve erkek sporcuların katılımıyla yapılan yarışmalar yarın da devam edecek.

