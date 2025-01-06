Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

AK Parti ile DEM heyeti arasındaki görüşme başladı
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun

Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması Yapıldı

Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması'na 60 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular, Erzurum'da yapılacak bölge elemelerine katılma hakkı kazandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması, 60 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde 12 kategoride yapılan yarışmada, 60 sporcu dereceye girmek için mücadele etti. Yarışmanın startını veren Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün imkanlarıyla kendini geliştiren kayaklı koşu sporcularının Kayak Federasyonu'nun Erzurum'da yapacağı bölge elemelerine katılmak için il elemelerine katıldığını söyledi. 12 kategoriden yaklaşık 60 sporcunun iki saat boyunca yarıştığını ifade eden Akın, "Yarışmada dereceye giren öğrencilerimiz, Hakkari'mizi Erzurum'da yapılacak olan bölge elemelerinde temsil etmeye hak kazandılar. Gençlerimizden beklentimiz, ülkemizi kayaklı koşu alanında temsil etmeleridir. Bu konuda onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Sporcularımıza il ve ilçe olarak her türlü desteği veriyoruz. Sporcular için yaptığımız tesisimiz gelecek sene itibariyle bitmiş olacak. Burada profesyonel bir kayaklı koşu tesisi kurmuş olacağız. Gençlerimize başarılar diliyoruz. Hepsini azimle çalışmaları konusunda yüreklendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe
img

Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
img

Kız arkadaşı ile dalga geçen yaşlı adamı tek yumrukla öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

Son Dakika Haberleri

7 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Golden Globes 2025 kim, hangi ödülü kazandı? Altın Küre Ödül Töreni'nden görüntüler! Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 6 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Gassal dizisi tüm bölümleri nereden izlenir? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? DEM Parti ve AK Parti neden görüştü? Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? TRT TABİİ 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2. sezon fragmanı izle! UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gassal 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Gassal 2. sezon fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Uzak Şehir yok mu? Elektriğe zam var mı? Ocak ayında elektriğe zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kabine Toplansı'nda emekli zamları belli oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.