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Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması Düzenlendi

Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması Düzenlendi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde genç sporcuların katıldığı Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren sporcular bölge elemlerine katılacak.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde 12 kategoride düzenlenen yarışta, 60 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Yarışın startını veren Kaymakamı Mustafa Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, dereceye giren sporcuların Erzurum'da düzenlenecek bölge elemlerine katılacağını söyledi.

Akın, "Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizden beklentimiz ülkemizi kayaklı koşuda temsil etmeleri. Bu konuda onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Sporcularımıza her türlü desteği veriyoruz. Onlar için yaptığımız tesis, gelecek sene itibariyle bitmiş olacak. Burada profesyonel bir kayaklı koşu tesisi kurmuş olacağız. Gençlerimize başarılar diliyoruz." dedi.

Sporcu Zeynep Çelik de "Yarışta il birincisi oldum, çok mutluyum. Kayaklı koşuda dünya çapında yapılacak yarışmalarda önemli dereceler almak istiyorum." diye konuştu.

Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Spor
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