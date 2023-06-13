Yüksekova'da Gençlere Sportif Havacılık Projesi

Yüksekova ilçesinde hayata geçirilen 'Yüksekova Sportif Havacılık Projesi' kapsamında 340 genç, planör, yamaç paraşütü, serbest paraşüt, yelken kanat, model ve dron eğitimi alacak. Projeyle gençlerin sportif faaliyetlere katılarak kişisel gelişimlerine sağlanacak ve yamaç paraşütü öğretmen pilotları ile model uçak rehber öğretmenleri yetiştirilecek.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen "Yüksekova Sportif Havacılık Projesi" ile 340 genç, planör, yamaç paraşütü, serbest paraşüt, yelken kanat, model ve dron eğitimi alacak.

Projeyle gençlerin sportif faaliyetlere katılarak kişisel gelişimlerine sağlanacak ve yamaç paraşütü öğretmen pilotları ile model uçak rehber öğretmenleri yetiştirilecek.

Valilikte düzenlenen toplantıda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray arasında projenin protokolü imzalandı.

Akbıyık, gazetecilere, DAKA'nın desteğiyle hayata geçirilen projenin Yüksekova Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl ve İlçe müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütüleceğini söyledi.

İlçedeki 15-30 yaş arasındaki 340 kişinin havacılıkla ilgili eğitimler alacağını belirten Akbıyık, "Türk Hava Kurumunun, Havacılık Federasyonunun kurallarına, prosedürlerine uygun planör, paraşüt, yamaç paraşütü gibi hava araçlarıyla ilgili eğitimler alacaklar. Hakkari'de, Yüksekova'da havacılık ve yamaç paraşütüyle ilgili birçok organizyon yapacağız. DAKA ile birçok proje uyguluyoruz. Kentin gelişmesinde, kalkınmasında Cumhurbaşkanımızın kente tanıdığı pozitif ayrımcılık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik İl Özel İdaresinin sağladığı destekler çok önemli." diye konuştu.

Kış turizmi kapsamında Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yürüme bandı, telesiyej ve otel yaptıklarını belirten Akbıyık, oteli Sporcu Kamp Eğitim Merkezi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına verdiklerini ve bu sezon faaliyete geçeceği bilgisini paylaştı.

Merkezde 3 bin rakımda bir kafe projesinin uygulanacağını ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Daha önce orada yapılan, teleski, telesiyej ve diğer binaların da yapımında bakanlıklarımızın büyük destekleri var. Hakkari her alanda büyük gelişim içinde. Özellikle dağ, doğa ve kış turizmi yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Artık Hakkari eski günleri, terörü, şiddeti unuttu. Ekonomiye katkı yapacak saklı kalan birçok turizm değerlerimiz var. Burası rafting için uygun bir yer. Hakkari her geçen gün daha da güzelleşiyor, gelişiyor. Bu proje gençlerimize önemli bir ilgi alanı sunacak. Bölgemize hayırlı olsun."

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Keskin ve DAKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Oğuz Tuncay Görür de katıldı.