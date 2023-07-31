Yüksekova'da Futbol Akademisi Kuruldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan ' Futbol Akademisi'ne katılan 200 çocuk eğitim almaya başladı.

Antrenör Mecit Arbaş, Fesih Çamlı ve Murat Sönmez Yardımcı, açtıkları 'Yüksekova Futbol Akademisi'yle 200 çocuğa futbol eğitimi vermeye başladı. Futbol okuluna yoğun ilgi gösteren çocuklar, antrenörleri eşliğinde antrenman yaparak Türkiye'nin en iyi takımlarına transfer olmak için ter döküyor. Yüksekova'dan her yere sporcu transfer edeceklerini ifade eden antrenör Mecit Arbaş, "Biz burada büyük bir başarı yakaladık. Yüksekova Futbol Akademisi'ni açtık. Çok yoğun bir ilgi var. 3 antrenör toplam 200 çocuğa en iyi şekilde futbol eğitimi veriyoruz. Çocukları Türkiye ve dünya takımlarında yer almaları için yetiştiriyoruz" dedi.

Çocuklar futbola yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen antrenör Fesih Çamlı da, "Yüksekova'da futbol akademisini açtık. Zaten bu bölgede büyük eksiklikti. Şu an 200'e yakın öğrencimiz bulunmaktadır. Bunun dışında talep hale devam ediyor. Gelen hiçbir öğrencimizi geri çeviremiyoruz, çünkü amacımız çocuklarımızı spora kazandırmaktır. Artık Yüksekovalı sporcuları en iyi takımlarda görmek istiyoruz. Türkiye ve dünyanın en iyi takımlarına Allah nasip ederse sporcu çıkartacağız. Artık çocuklar kahvehane gibi alışkanlıkla değil sporla ilgilensinler, bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ