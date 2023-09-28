Yüksekova'da Çocuklara Uçurtma Şenliği Düzenlendi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ÇOGEP projesi kapsamında şehir stadyumunda çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi. Şenlikte çocuklara 200 uçurtma dağıtılırken, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit de çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Grup Amirliği, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün de desteğiyle Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde Benim gücüm polisimin gücü projesi kapsamında, engelli öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenledi. Yeni Mahalle'deki statta düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yaklaşık 200 engelli çocuk, polis ekipleri ile birlikte uçurtma uçurdu. Renkli görüntülere sahne olan şenliğe Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, Milli Eğitim Müdür Yusuf Atael, Şube Müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte ilçe kaymakamı Çimşit de çocuklarla birlikte uçurtma uçurarark sevinçlerine ortak oldu.

Çocukların kalplerine dokunmak ve onları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiseri Selman Beğde, Benim Gücüm Polisimin Gücü projesi kapsamında bugün çocuklarımızla beraber uçurtma şenliği gerçekleştirdik. Bu projemiz kapsamında yine anaokulundan, ortaokula ve liseye kadar birçok alanda öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın kalplerine dokunmak, onları mutlu etmek bizleri daha fazla mutlu ediyor. dedi

Etkinlik sonunda polis ekipler öğrencilerle müzik eşliğinde halay çekti.