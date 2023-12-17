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Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı İş Adamları Tarafından Ağırlanıyor

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Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, iş adamları tarafından verilen bir yemekte bir araya geldi. Takım, son dönemde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı verilen yemekte bir araya geldi.

Bölgede son dönemin en iyi takımı olarak ön plana çıkan Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, iş adamları tarafından ağırlanmaya devam ediyor. Son haftalardan büyük başarılar elde eden kadın futbolcular, iş adamı Ferit Atmaca tarafından bir kafede yemekte ağırlandı. Yemeğin ardından iş adamı Fuat Erdil de oyunculara tatlı ikram etti.

Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı ve Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, tüm kadın sporculara başarılar diledi.

Yemeğe Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım ve Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Kerim Bulut da katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yüksekova Hakkari Futbol Spor Haberler

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