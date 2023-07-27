Yukatel Merkezefendi Belediyespor, 3 oyuncuyu transfer etti

Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyespor, Daniel Oturu, Vrenz Bileijenbergh ve Jalen Hudson'u transfer etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyespor, Daniel Oturu, Vrenz Bileijenbergh ve Jalen Hudson'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, NBA geçmişi bulunan 23 yaşındaki ABD'li pivot Daniel Oturu, en son ülkesinde Oostende takımında forma giyen 22 yaşındaki Belçikalı Vrenz Bileijenbergh ve ABD'li oyun kurucu Jalen Hudson'la sözleşme imzalandı.