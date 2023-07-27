Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı 3 oyuncuyla anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, dış transferde Vrenz Bleijenbergh, Jalen Hudson ve Daniel Oturu ile anlaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, dış transferde 3 oyuncuyla anlaştı. Denizli temsilcisi Oostende'den Belçikalı 23 yaşındaki uzun forvet Vrenz Bleijenbergh, Pallacanestro Trieste'den ABD'li 27 yaşındaki kısa forvet Jalen Hudson ve Windy City Bulls'tan NBA tecrübesi de yaşamış 23 yaşındaki pivot Daniel Oturu ile el sıkıştı.