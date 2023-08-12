Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni yabancı oyuncularını takıma kattı

Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarına yerli oyuncularla başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni yabancılarına da kavuştu. Kadrosuna tamamen yenileyen Denizli temsilcisinin yabancı takviyelerinden Daniel Oturu, Jalen Hudson ve Vrenz Bleijenbergh, kente gelerek sağlık kontrolünden geçti. Merkezefendi'nin sözleşme imzaladığı son yabancı Justin Robinson da önümüzdeki günlerde takıma katılacak.