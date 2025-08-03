Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Üç Yeni Oyuncu Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Javontae Hawkins, Sam Griffin ve Mahir Agva'yı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, son olarak Çin ekibi Shanghai Sharks'ta forma giyen 32 yaşındaki oyuncu Javontae Hawkins ile yeni sezon için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İspanya'nın Coviran Granada takımında forma giyen 24 yaşındaki Sam Griffin ve Türk Telekom'da oynayan 29 yaşındaki Mahir Agva ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kulübün 30 yaşındaki Belçikalı Hans Vanwijn ve 28 yaşındaki Roko Badzim ile sözleşme yenilediği de bildirildi.