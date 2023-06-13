Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket transferleri için piyasanın oluşmasını bekliyor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, transfer için piyasanın oluşmasını ve takım sayısının belli olmasını beklediklerini söyledi. Yerli kadroyu güçlendireceklerini ve yabancı isimleri de belirlediklerini açıkladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü sezonuna hazırlanacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, transfere başlamak için piyasanın oluşmasını ve takım sayısının belli olmasını beklediklerini söyledi. Transfer listelerinde alternatifli olarak yerli ve yabancı oyuncu isimlerinin belirlendiğini belirten Deveciler, "Pazarın açılmasını, fiyatların oluşmasını bekliyoruz. Oyuncu planlamamızı yaptık, isimleri belirledik. Yerli kadroyu daha güçlü hal getireceğiz. Yabancı isimleri de belli" dedi.

"Ligin kaç takımla oynanacağı da transfer politikamızı belirleyecek" diyen Veli Deveciler, "Eğer lig 18 takım olacaksa yabancı sayısının mutlaka 6'ya çıkarılmasını gerektiğini düşünüyoruz çünkü yerli oyuncu havuzunun yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen sezon olduğu gibi belirlediğimiz bütçeyi kesinlikle aşmayacağız. Buradaki en büyük zorluk döviz kurunu öngörmekte" diye konuştu.