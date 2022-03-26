Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Spor
 - Güncelleme:
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98

SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Kerem Baki (xx), Alper Özgök (xx), Mehmet Ozan Çakar (xx)YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Emircan 2 (x), German 10 (xx), Lomazs 11 (x), Hakan 18 (xxx), Sestina 13 (xx), Hollowell 2 (x), Upson 2 (xx), Thomas 8 (xx)TOFAŞ: Emre 16 (xx), Berk 9 (xxx),...

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki (xx), Alper Özgök (xx), Mehmet Ozan Çakar (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Emircan 2 (x), German 10 (xx), Lomazs 11 (x), Hakan 18 (xxx), Sestina 13 (xx), Hollowell 2 (x), Upson 2 (xx), Thomas 8 (xx)

TOFAŞ: Emre 16 (xx), Berk 9 (xxx), Yiğit 7 (xx), Saldivar 12 (xxx), Muhsin 16 (xxx), Mcintyre 2 (xx), Simmons 10 (xxx), Cook 6 (xxx), Zukauskas 17 (xxx), Enis 1 (x), Bora 2 (x)

1'İNCİ PERİYOT: 14-24

İLK YARI: 33-48

3'ÜNCÜ PERİYOT:  47-70

ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde TOFAŞ'a 66-98 mağlup oldu. Maçın ilk çeyreğinde üstünlüğünü rakibine kabul ettiren TOFAŞ, ilk 10 dakikalık bölümü 14-24 önde tamamladı. Konuk takım, 2'nci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 33-48 önde girdi. 3'üncü periyodu da 47-70 önde bitiren TOFAŞ, salondan 66-98 galip ayrıldı.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

Merkezefendi, Alper Özgök, Ozan Çakar, Kerem Baki, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title