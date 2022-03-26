Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki (xx), Alper Özgök (xx), Mehmet Ozan Çakar (xx)

ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde TOFAŞ'a 66-98 mağlup oldu. Maçın ilk çeyreğinde üstünlüğünü rakibine kabul ettiren TOFAŞ, ilk 10 dakikalık bölümü 14-24 önde tamamladı. Konuk takım, 2'nci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 33-48 önde girdi. 3'üncü periyodu da 47-70 önde bitiren TOFAŞ, salondan 66-98 galip ayrıldı.