Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Oktay Güneş'i transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takım, 6. yerli transferini Oktay Güneş ile gerçekleştirdi. 24 yaşındaki Oktay, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde kariyerini sürdürdü. Merkezefendi Belediyesi Basket, transferle ilgili olarak Oktay'ın yetenekleri ve oyundaki fikirleriyle takıma yeni bir enerji katacağını belirtti. Takım, henüz yeni yabancı takviyesi yapmadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştirmeye çalışan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 6'ncı yerli transfer olarak Oktay Güneş'le sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Oktay kariyerini Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde geçirdi. Denizli temsilcisi transferle ilgili, "Yeteneği, azmi ve oyundaki parlak fikirleri ile bize yeni bir enerji katacağından eminiz. Oktay, hoş geldin ve seni bu heyecanlı yolculukta bizimle olduğun için kutlarız!" açıklamasını yaptı. Tüm yabancılarıyla yollarını ayıran Merkezefendi, henüz yeni yabancı takviyesi yapmadı.<