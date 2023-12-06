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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muhaymin Mustafa'yı kiralık olarak transfer etti. 24 yaşındaki oyuncu daha önce Galatasaray Ekmas forması giymişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Ekmas forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyla kiralık olarak sözleşme imzalandı.

Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak KKTC'de dünyaya gelen Muhaymin Mustafa, Türkiye kariyerinde Pertevniyal, Anadolu Efes, İstanbulspor, TOFAŞ ve son olarak Galatasaray Ekmas formasını giydi.

Kaynak: AA / Spor

Merkezefendi Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

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