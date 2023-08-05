Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Justin Robinson'u transfer etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Justin Robinson'u kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Justin Robinson'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Fransa'nın Gravelines-Dunkerque takımında forma giyen oyun kurucu ile sözleşme imzalandı.