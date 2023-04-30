Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek rahatladı
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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 mağlubiyetin ardından evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u 95-91 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, düşme hattıyla bağlarını kopararak rahatladı.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 mağlubiyetin ardınan evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u 95-91 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, düşme hattıyla bağlarını kopararak rahatladı. Ligde bitime 3 hafta kala 27 maçta 11 galibiyete ulaşarak Play-Off iddiasını da sürdüren Denizli temsilcisinde maçtan 1 gün önce sözleşme imzalayan yeni transfer Harris, 21 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Başkan Veli Deveciler, kritik maçta kendilerini yalnız bırakmayan Denizli halkına teşekkür etti.- Denizli
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023