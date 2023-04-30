Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek rahatladı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 mağlubiyetin ardından evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u 95-91 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, düşme hattıyla bağlarını kopararak rahatladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 mağlubiyetin ardınan evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u 95-91 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, düşme hattıyla bağlarını kopararak rahatladı. Ligde bitime 3 hafta kala 27 maçta 11 galibiyete ulaşarak Play-Off iddiasını da sürdüren Denizli temsilcisinde maçtan 1 gün önce sözleşme imzalayan yeni transfer Harris, 21 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Başkan Veli Deveciler, kritik maçta kendilerini yalnız bırakmayan Denizli halkına teşekkür etti.

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023