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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek rahatladı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek rahatladı

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 mağlubiyetin ardından evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u 95-91 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, düşme hattıyla bağlarını kopararak rahatladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 mağlubiyetin ardınan evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u 95-91 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, düşme hattıyla bağlarını kopararak rahatladı. Ligde bitime 3 hafta kala 27 maçta 11 galibiyete ulaşarak Play-Off iddiasını da sürdüren Denizli temsilcisinde maçtan 1 gün önce sözleşme imzalayan yeni transfer Harris, 21 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Başkan Veli Deveciler, kritik maçta kendilerini yalnız bırakmayan Denizli halkına teşekkür etti.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Merkezefendi basketbol Gaziantep Spor Haberler

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