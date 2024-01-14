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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Ekmas'ı mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 102-87 yendi. Galatasaray Ekmas'ın 9. mağlubiyeti oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Fatih Güler

Galatasaray Ekmas: Radebaugh 5, Yeboah 19, de Bost 13, McCormack 17, Buğrahan Tuncer 11, Prepelic 19, Sadık Emir Kabaca 3, İsmet Akpınar

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 14, Mason 19, Wright 36, Badzim 13, Çağatay Özkan, Muhaymin Mustafa 9, Hudson 9, İsmail Karabilen 2, Berke Aygündüz

1. Periyot: 15-24

Devre: 38-50

3. Periyot: 64-81

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 102-87 yendi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligdeki 9. mağlubiyetini yaşarken, Denizli temsilcisi beşinci galibiyetine imza attı.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Galatasaray Türkiye Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

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