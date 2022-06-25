Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Eyüpcan Öncü'yü kadrosuna kattı ??????? ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, forvet Eyüpcan Öncü'yü renklerine bağladı. ??????? ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, forvet Eyüpcan Öncü'yü renklerine bağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan transfer edilen 20 yaşında ve 2.03 metre boyundaki Eyüphan Öncü ile Merkezefendi Belediyesi Spor Tesisleri'nde sözleşme imzalandı. Kulüp, 17 Haziran'da aynı takımdan transfer ettiği Arca Tülüoğlu ile de 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Karşıyaka Spor Haberler

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