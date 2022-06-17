Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu kadrosuna kattı - Haberler

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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu kadrosuna kattı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu kadrosuna kattı

??????? Transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu renklerine bağladı.

??????? Transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Arca Tülüoğlu'nu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan transfer edilen Tülüoğlu ile sözleşme imzalandı.

Ayrıca geçen sezon takımda forma giyen Altan Erol da 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Merkezefendi Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Asbaşkan Gökhan Gökşin ve Genel Menajer Evren Yenice de katıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

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