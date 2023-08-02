Üye Girişi
Haberler

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Antrenmanlara Başladı

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, antrenmanların startını verdi. Kadrosunu tamamen değiştiren Merkezefendi'de takıma yeni katılan yerli oyuncular, kulübün sağlık sponsoru olan hastanede sağlık kontrolünden geçerek fitness antrenmanıyla hazırlıklara başladı. Şu ana kadar 3 yabancı transferi yapan Merkezefendi'de yabancı oyuncular ise önümüzdeki günlerde takıma katılacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, antrenmanların startını verdi. Kadrosunu tamamen değiştiren Merkezefendi'de takıma yeni katılan yerli oyuncular, kulübün sağlık sponsoru olan hastanede sağlık kontrolünden geçerek fitness antrenmanıyla hazırlıklara başladı. Şu ana kadar 3 yabancı transferi yapan Merkezefendi'de yabancı oyuncular ise önümüzdeki günlerde takıma katılacak.

- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Merkezefendi Sigorta Denizli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title