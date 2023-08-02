Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Antrenmanlara Başladı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, antrenmanların startını verdi. Kadrosunu tamamen değiştiren Merkezefendi'de takıma yeni katılan yerli oyuncular, kulübün sağlık sponsoru olan hastanede sağlık kontrolünden geçerek fitness antrenmanıyla hazırlıklara başladı. Şu ana kadar 3 yabancı transferi yapan Merkezefendi'de yabancı oyuncular ise önümüzdeki günlerde takıma katılacak.