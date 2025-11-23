Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u 81-73 Yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-73'lik skorla mağlup etti.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel
Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 3, Troy Selim Şav 10, Floyd 3, Scrubb 10, Franke 9, Bulumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 14, Sajus 9
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 4, Bleijenbergh 15, Griffin 28, Hawkins 2, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 8, Badzim 2, Ömer Can İlyasoğlu 6, Omic 8, Erbey Kemal Paltacı
1.? ?Periyot: 16-14
Devre: 36-42
3.? ?Periyot: 54-60
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-73 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor