Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u 81-73 Yendi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u 81-73 Yendi
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-73'lik skorla mağlup etti.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 3, Troy Selim Şav 10, Floyd 3, Scrubb 10, Franke 9, Bulumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 14, Sajus 9

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 4, Bleijenbergh 15, Griffin 28, Hawkins 2, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 8, Badzim 2, Ömer Can İlyasoğlu 6, Omic 8, Erbey Kemal Paltacı

1.? ?Periyot: 16-14

Devre: 36-42

3.? ?Periyot: 54-60

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-73 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Haberler.com
