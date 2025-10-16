Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Alen Omic ile Anlaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sloven oyuncu Alen Omic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Omic, daha önce Buducnost VOLI takımında oynuyordu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Omic, son olarak Karadağ'ın Buducnost VOLI takımında forma giydi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor