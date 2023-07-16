Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İdmanda ısınma, istasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.