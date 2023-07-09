Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda çift kale maç yapıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tesislerde yapılan antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor