Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Müthiş mücadele ettik. Finali ve bu maçı kazanmayı hak ettik" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, "Biz bu ülkenin takımıyız. 2021-2022 sezonunun Türk futbolunda önemli işler yapmış, şampiyon takımıyız. Saygıyı hak ediyoruz. En azından 'Hoş geldin' beklerdik. Kulübede silah dışında her şey patladı" ifadelerine yer verdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bu finali, bu takım ve şehir hak etmiştir. Tartışmasız hak etmiştir. Baktığınızda Fenerbahçe deplasman ikinci yarı 10 kişi, Beşiktaş deplasmanı, araya Galatasaray ve Trabzonspor lig maçları, onun arasına Hatay, Altay ve Giresun maçları oynadık. Bu takım en kritik maçların altından kalktı. Oyuncularımız kupanın vermiş olduğu odaklanmanın getirisiyle zaman zaman bu durum bizi yıprattı. Birde üst üste mağlubiyetler aldık. O dönemler çok üzüldüm. Asla bu takım o mağlubiyetleri hak etmedi ama futbolda var. Sonrasında işte 'şu kadar puan aldı, şu kadar puan alsaydı şurada olurdu' denildi. Arkadaşlar dünyanın en büyük futbol arenası Şampiyonlar Ligi. Manchaster City ve PSG takımlarını gördük. Ne kadar önde olsalar da futbolda her şey mümkün. Bugün devre arasında arkadaşlara 'bugüne kadar hep öndeydik, maçları verdik ama şimdi geriden geleceğiz bu turu atlayacağız, göreceksiniz' dedim. Öne geçip de kaybettiğimiz takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor ve Alanyaspor. Bu takımları 3 puandan düşünürseniz 36 puan bu maçlar ediyor. Bunun yanında kupa oynuyoruz. Türkiye'de kupada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek finale gelen bir Anadolu takımı yok. Varsa yazın ben de bileyim. Galatasaray'ı da Denizlispor eledi. Yani final maçındaki rakibimiz hiç bu takımlarla oynamadı. Biz bunlarla oynarken ligi de oynadık. Bugünkü maçta Mert, Gavranovic ve Cardoso yoktu. Bugün direkt oynayan 3 oyuncumuz da yoktu. Ancak biz bütün oyuncularımızla bugüne kadar birlikte çalıştık" ifadelerini kullandı.

Avcı konuşmasının devamında şu şekilde konuştu: "Rakibi iştahı ve arzusundan dolayı tebrik ediyorum. Biz bu ülkenin takımıyız. 2021-2022 sezonunun Türk futbolunda önemli işler yapmış, şampiyon takımıyız. Saygıyı hak ediyoruz. En azından 'Hoş geldin' beklerdik. Kulübede silah dışında her şey patladı. Kupa alınabilir, maç kazanılabilir. Kupa alınabilir, kaybedilebilir ama bu yaraları bu şekilde açmamamız lazım. En azından örnek olmamız lazım. Ben bu oyunun içerisinde kalmaya, oyuna saygı göstermeye, kazananı alkışlamaya devam edeceğim. Ama bu şekilde yaptığımız sürece bunun hiçbir zaman karşılığı olmayacak ve hep üzülerek başkalarını göstereceğiz. Bu bir girişim değildir, tıkanıklıktır. Kayserispor'u tebrik ediyorum."