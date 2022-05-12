Yukatel Kayserispor ile Egemen Korkmaz PFDK'ye sevk edildi - Haberler

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Yukatel Kayserispor ile Egemen Korkmaz PFDK'ye sevk edildi

AA - Ercan Çakar - Spor
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Yukatel Kayserispor ile Egemen Korkmaz PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmada Yukatel Kayserispor'un saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ın ise saldırı sebebiyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Egemen Korkmaz, Kayserispor, Spor, Haberler

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