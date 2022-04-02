Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Üzgünüz. Bunun sorumlusu benim. 38 puana nasıl gelip birlikte yapmışsak aldığımız mağlubiyetler sonrasında taraftarımızın protestosu doğal. Maçta 4 gol yedik. Teknik anlamda kişiselleştirmek istemiyorum. Oyuncularımla analizini yapıyorum. Kayserispor'un küme düşmek gibi bir korkusu yok. Enerjimizi kupaya verdiğimiz için bir takım yorgunluklar yaşadık. Bu oyuncular bugüne kadar hem içeride hem de dışarıda kendini alkışlatan bir grup. Bundan sonrada bunu yapacaktır" diye konuştu.

Mesut Özeil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması ve kendisinin sezon sonundaki durumuyla ilgili soru sorulması üzerine Kartal, "Mesut ve Ozan ile ilgili medya önünde öyleydi, böyleydi diye açıklamalarda bulunmadım. Yönetimimiz böyle bir karar aldı. Bununla ilgili konuşmak doğru olmaz. Sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Rızkı veren Allah. Ondan sonrası ne olur bilemem. Ben hiç kimsenin içinde ikinci adam olmayacağımı söyledim. Bunu defalarca soruyorsunuz. Bitti bu kadar" cevabını verdi.