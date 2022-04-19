Yukatel Kayserispor: 1-0 - Haberler

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Yukatel Kayserispor: 1-0

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Yukatel Kayserispor: 1-0

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker TakpakTRABZONSPOR: Uğurcan - Peres, Hugo, Ahmetcan (Dk. 65 Dorukhan), Puchacz, Siopis (Dk. 83 Koita), Bakasetas (Dk. 71 Hamsik) Visca, Abdülkadir (Dk. 83 Berat), Kouassi (Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak

TRABZONSPOR: Uğurcan - Peres, Hugo, Ahmetcan (Dk. 65 Dorukhan), Puchacz, Siopis (Dk. 83 Koita), Bakasetas (Dk. 71 Hamsik) Visca, Abdülkadir (Dk. 83 Berat), Kouassi (Dk. 65 Nwakaeme), Cornelius

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah (Dk. 90 İlhan), Kemen (Dk. 66 İbrahim), Emrah (Dk. 76 Mustafa), Thiam, Gavranovic (Dk.75 Cardoso)

GOL: Dk.86 Cornelius (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Bakasetas, Siopis, Puchacz, Hamsik (Trabzonspor), Kemen, İbrahim, Thiam, Mustafa (Yukatel Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Cornelius'un 86'ncı dakikada kaydettiği golle Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

10'uncu dakikada Visca'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top kaleci Lung'dan döndü. Dönen topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

32'nci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Lung'ta kaldı.

40'ıncı dakikada Siopis'in pasıyla topla buluşan Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarı golsüz sona erdi.

58'inci dakikada Kayserispor atağında Emrah Başsan ceza yayından şutunu çekti, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

77'nci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakeme ortasını yaptı. Ceza sahası içinde arka direğe açılan topu Visca tekrardan içeri doldurdu. Cornelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

86'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Nwakaeme ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Cornelius rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


- Trabzon

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Kayserispor, Kerem Ersoy, Karaoğlan, Hugo, Spor, Haberler

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