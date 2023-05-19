Yukatel Kayseri Kadın FK Play-Off hedefinde

Yukatel Kayseri Kadın FK, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde hedeflediği Play-Off'ta mücadele etti. Ligde yer alan Kocaeli temsilcisi ile birlikte en genç yaş ortalamasına sahip takım olarak ön plana çıkan Yukatel Kayseri Kadın FK, Osman Bahadır Kökoğlu yönetiminde gelecek sezon daha önemli başarılara imza atmak istiyor

Bu sezonu tecrübe kazanma sezonu olarak gördüklerini ve genç sporcularla hedefi Play-Off olarak belirlediklerini söyleyen Kökoğlu, "17 yaş ortalaması ile ligde yer aldık. Alt yapıdan yetiştirdiğimiz sporcular ile ligde başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Genç bir yaş ortalaması ile öncelikli hedefimiz Play-Off'a kalmaktı. Bunu başardık. Play-Off'ta elendik, ancak hedefe ulaşmak ve sporcuların tecrübe kazandığını görmek bizi memnun etti. Bu takım önümüzdeki sezon Türkiye Kadınlar 1.Ligi'nde adından çok söz ettirecek ve bunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Milli takımlara 7 futbolcu verdi

Alt yaş gruplarında milli takımlara giden Yukatel Kayseri FK oyuncuları, yaş kategorilerinde milli takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Yukatel Kayseri FK'nın başarılı futbolcularından Zeynep Bilir, Mualla Karanfil, Canset Yiğit, Medine Aykaç U-17 Milli Takım forması giyerken, Elanur Çıkılı ve Ayşegül Aydın ise U-15 Milli Takım'da yerlerini aldı. - KAYSERİ