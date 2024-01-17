Yukatel Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı Anagold 24Erzincanspor'a normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta penaltılar sonucunda 7-6 elenen Yukatel Adana Demirspor'da teknik sorumlu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, "Penaltılara uzayan maç, bizim aleyhimize oldu." dedi.

???????Hoşfikirer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç trafiklerinin çok yoğun olduğu bir dönemde kupa müsabakası oynarken rotasyona gittiklerini belirtti.

Rakipleri karşısında kadroda genellikle az süre alan, oynamayan oyuncuları görmek, hem de onları hazırlamak amacıyla sahaya sürdüklerini ancak istediklerini alamadıklarını ifade eden Hoşfikirer, şunları dile getirdi:

"Genellikle bir arada az oynamanın vermiş olduğu bir uyumsuzluk yaşadılar. Talihsiz bir gol yedik. Golün ardından attığımız bir gol var. Net gol, çünkü tekrarından da baktık, ofsayt falan yok. Ayrıca bir penaltı pozisyonumuz vardı. O da es geçildi. Şunu söylemek istiyorum, ben uzun yıllardır futbolun içerisinde olan biriyim. İki yardımcı hakem bir defa koşarken pozisyon hatası yapıyor. Bir hakem 100 metre yarışmacısı gibi kafasını öne eğip koşmaz. Hakem koşarken sahayı görür. Üç tane ofsayt kaçırdı. Allah'tan bir şey olmadı. Penaltılara uzayan maç, bizim aleyhimize oldu. Tebrik etmekten başka çaremiz yok. Rakibimizi tebrik ediyoruz."

Anagold 24Erzincanspor cephesi

Anagold 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, rakiplerinin bir Süper Lig takımı Adana Demirspor olduğuna dikkati çekti.

Maça iyi hazırlandıklarını, ne oynamaları gerektiğini bildiklerini ifade eden Akan, şöyle konuştu:

"Nitekim de istediğimiz gibi geçiyordu maç. 2-0 öne geçtik. Daha sonra ligde çok önemli Kastamonu maçımız var. Son 10 dakika kala değişiklikler yaptık. Oyunu tutmak istedik fakat tutamadık, beceremedik. Sonuç itibarıyla kalite farkı da var, yüklendiler ve 2-2 oldu. Uzatmalar dengeli geçti. Penaltılarda da güzel bir rekabet oldu. Kaçıranın ya da atamayanın ya da kurtaranın kazanacağı bir maçtı. Testilerden biri kırılacaktı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Adana Demirspor'a da başarılar diliyorum."