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Yukatel Adana Demirspor, Yılport Samsunspor'u konuk edecek

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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor'u sahasında ağırlayacak. Adana Demirspor, galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde 6 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla haftaya 4. sırada giren Akdeniz ekibi, 8 puanla 19. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, bu serisini sürdürmek istiyor.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Samsunspor Adana Süper Lig Futbol Spor Haberler

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