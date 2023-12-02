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Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor Maçının İlk Yarısı Samsunspor'un 2-1 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti. Maçta ayrıca Adana Demirspor taraftarları ile Samsunspor taraftarları arasında arbede yaşandı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

???????Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev, Svensson, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Abdurrahim Dursun, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Muhammed Gümüşkaya, Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji

Goller: Dk. 27 Niang (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 35 Ntcham (Penaltıdan), Dk. 45+4 Holse (Yılport Samsunspor ) ???????

Sarı kartlar: Dk. 19 Yusuf Sarı, Dk. 34 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

8. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında kaleci Okan Kocuk, Belhanda ve Niang ile yaşanan karambol sonrası topa hakim oldu.

17. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ntcham ile karşı karşıya kaldığı kaleci Magomedaliyev arasındaki mücadelede Magomedaliyev, iki hamlede topu kontrol etti.

24. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Abdurrahim Dursun'un sol taraftan vuruşunda top, Satka'dan döndü. İlk anda pozisyonu devam ettiren hakem Sarper Barış Saka, VAR'ın uyarısı üzerine yaptığı incelemede Satka'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 27'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Niang'ın penaltısında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada Satka, ceza sahası içinde Emre Akbaba ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. 35'inci dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ntcham'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

45+4. dakikada Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan maçın 37'nci dakikasında bir grup Adana Demirspor taraftarı, Samsunspor taraftarlarının bulunduğu alana geçerek astıkları pankartı indirdi, iki taraftar grubu arasında arbede yaşandı. Olaylar, polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Ayrıca, 45+3. dakikada stadın ışıklandırılmasında çıkan sorun nedeniyle ilk yarı bu şekilde tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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