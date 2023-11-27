Yukatel Adana Demirspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Son Güncelleme:
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde antrenman yapan takım, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert??????? yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Spor