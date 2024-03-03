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Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın sahasında karşılaşacak. Maç saat 17.00'de başlayacak ve hakem Murat Erdoğan yönetecek. Adana Demirspor, 12. sırada bulunan rakibiyle mücadele edecek ve 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Süper Lig'de topladığı 32 puanla haftaya 12. sırada giren Adana ekibi, 29 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle mücadele edecek.

Son 5 maçında 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan mavi-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ü yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Spor

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