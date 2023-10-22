Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Adana ekibi, galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 17 puanla haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 6 puanla 18. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Süper Lig'deki son üç mücadelesinde Beşiktaş'ı 4-2, Coredon Alanyaspor'u 4-0 ve Trabzonspor'u 1-0 yenen Adana Demirspor, galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
Kaynak: AA / Spor