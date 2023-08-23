Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Genk ile karşılaşacak

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Genk ile deplasmanda karşılaşacak. Adana ekibi, daha önceki eleme turunda başarılı sonuçlar elde ederek play-off'a yükseldi.