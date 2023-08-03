Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Osijek ile karşılaşacak

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Hırvatistan'ın Osijek takımıyla mücadele edecek. Adana temsilcisi, 2. eleme turunda Romanya'nın CFR Cluj takımını geçerek tur atladı. Osijek ise Macaristan'ın Zalaegerszegi takımını eleyerek bu tura yükseldi.