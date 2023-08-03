Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Osijek ile karşılaşacak
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Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Hırvatistan'ın Osijek takımıyla mücadele edecek. Adana temsilcisi, 2. eleme turunda Romanya'nın CFR Cluj takımını geçerek tur atladı. Osijek ise Macaristan'ın Zalaegerszegi takımını eleyerek bu tura yükseldi.
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Hırvatistan'ın Osijek takımıyla mücadele edecek.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alan mavi-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya'nın CFR Cluj takımını 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek tur atladı.
Adana temsilcisi, 3. eleme turunda Hırvatistan Ligi takımlarından Osijek ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye'de uzun yıllar futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Osijek, 2. eleme turundan girdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Macaristan'ın Zalaegerszegi takımını 1-0 ve 2-1'lik skorlarla eledi.