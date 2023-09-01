Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno (İspanya)

Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir (Dk. 59 Karacic), Svensson, Gravillon, Semih Güler (Dk. 86 Manev), Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 73 Badou Ndiaye), Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Akintola), Cherif Ndiaye (Dk. 87 Niang)

Genk: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Kayembe (Dk. 68 Arteaga), Munoz, Hrosovsky (Dk. 68 Heynen), Galarza, El Khannouss (Dk. El Hadj), Fadera (Dk. 50 Baah), Sor (Dk. 68 Arokodare), Oyen (Dk. 114 Aziz Mohammed)

Gol: Dk. 45+9 Cherif Ndiaye ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 64 Emre Akbaba, Dk. 78 Belhanda, Dk. 90+5 Rodrigues, Dk. 120 Stambouli ( Adana Demirspor ), Dk. 25 Fadera, Dk. 90 Arokodare (Genk)

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Genk'e penaltılarla 5-4 yenilerek turnuvadan elendi.

65. dakikada ceza sahasına giren Genk oyuncusu Oyen, Stambouli ile mücadelesinde yerde kalınca Hakem Jose Luis Munuera, penaltı noktasını işaret etti. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen İspanyol hakem, penaltıyı iptal etti.

83. dakikada konuk ekip etkili geldi. Arteaga'nın sol kanattan ortasına iyi yükselen Baah'ın kafa vuruşunda top, sağdan auta çıktı.

90+9'da Genk, beraberliğe yaklaştı. Oyen'in sol çarprazdan ortasına yükselen Arokodare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Belçika temsilcisinin sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında normal süre Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve 15'er dakikalık 2 uzatma devresine geçildi.

104. dakikada Oyen'in kafa vuruşunda köşeye iyi uzanan kaleci Karacic, topu oyun alanına çelerek gole izin vermedi.

Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayan Belçika temsilcisi Genk, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.