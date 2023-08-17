Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Osijek'e 3-2 yenilmesine rağmen...
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Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Osijek'e 3-2 yenilmesine rağmen play-off turuna yükseldi.
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Osijek'e 3-2 yenilmesine rağmen play-off turuna yükseldi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor